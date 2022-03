Entre las cuerdas comerciantes por no entregar plásticos

Ainer González / Diario de Chiapas

A unos meses de que en Chiapas se dejen de emitir plásticos de un solo uso en comercios de todos los giros, las restricciones de algunas tiendas no han tenido el impacto necesario, ya que la falta de cultura sigue orillando a los vendedores a seguir comprando bolsas y utensilios de un solo manejo.

De acuerdo con economistas en el estado, la molestia de algunos consumidores chiapanecos ha orillado a que vendedores sigan comprando y entregando bolsas, vasos, utensilios y demás plásticos de un solo usos por el temor de que los clientes dejen de acudir a sus establecimientos.

Irma Pérez Cancino, docentes y analista de la Escuela Bancaria y Comercial de Chiapas (EBC), indicó que muchos de los establecimientos de Chiapas han creado estrategias para invitar que la población deje de consumir y utilizar plásticos de un solo uso, donde estos lleven sus recipientes o bolsas de tela; sin embargo, la carencia de cultura ambiental de la población ha orillado a que los comerciantes continúen entregando bolsas de plástico o desechables de un sólo uso porque temen perder clientela.

A lo anterior, lamentó que el consumidor chiapaneco no tenga la cultura apropiada para dejar de comprar plásticos de un solo uso, llevando contenedores a los establecimientos de todos los giros para no generar más desechos.

“Sienten que no ha sido analizada debidamente y que nada más ha sido puesta porque quieren enfocarse a propuestas de Estados Unidos, pero el impacto económico no se ha analizado tal cual y que les pega en el sentido es que al consumidor no tiene la cultura apropiada de llevar nuestro envase para poder consumir productos”, expuso.