esta forma es importante referir que se deben seguir manteniendo las medidas sanitarias para reducir los riesgos, y con ello evitar los rebrotes.

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Tras el anuncio y llamado del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a las autoridades como a los docentes de Chiapas y Campeche para que abran las escuelas próximamente, considerando que ambas entidades han permanecido en semáforo verde; Chiapas, a pesar de las cifras bajas por contagios no existen las condiciones adecuadas para un pronto retorno a las aulas.

En este sentido, José Luis Escobar Pérez, miembro de la Comisión de Educación Alternativa de la Sección VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dio a conocer en entrevista vía telefónica, que el regreso a clases únicamente se dará cuando todas las condiciones sanitarias y de infraestructura estén dadas, por lo que al menos en este 2021 no será posible.

“Nosotros hemos dicho siempre de que no podemos poner en riesgo la vida de los niños porque la sola vacuna a los maestros no nos garantiza el no contagio, puesto que la pandemia no solamente ataca a los docentes y a los alumnos sino a la sociedad en general, en ese sentido, nosotros creemos que las condiciones para el regreso a clases de manera presencial estarán dadas única y exclusivamente cuando la vacuna haya sido vertida en la totalidad de la sociedad chiapaneca, es decir, cuando ya todos hayan quedado inmunes al contagio”, mencionó.