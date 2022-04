Exhorta IMSS realizar medidas preventivas en transporte público

M de R / Diario de Chiapas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Chiapas informa que el transporte público es una fuente de contagio porque muchas veces no se puede guardar la sana distancia, y se tiene contacto con personas, dinero o superficies contaminadas.

El Coordinador de Prevención y Atención a la Salud del IMSS en Chiapas, Ricardo Ramos Martínez, mencionó que las personas más susceptibles a enfermarse de Covid-19 son: adultos mayores, niños menores de 5 años de edad y personas con enfermedades crónico degenerativas.

Por lo que emite las siguientes recomendaciones de prevención, antes de salir de casa: valorar si es realmente necesario salir; usar cubrebocas, lentes protectores o careta y gel de alcohol; lavar las manos; si se tiene fiebre y síntomas respiratorios no se debe usar el transporte público.

Al abordar el transporte, sugiere: si se paga en efectivo, es necesario llevar la cantidad exacta para evitar contacto con otras personas, y desinfectar las manos después de pagar.

Ahora bien, durante el traslado se debe: traer bien puesto el cubrebocas y la careta; no tocarse la cara, en especial ojos y boca; no tocar las superficies del vehículo, si no es necesario; tratar de conservar una distancia de por lo menos 1.5 metros de los demás; no consumir alimentos o bebidas; no tirar basura ni escupir y al estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con el ángulo interno del brazo, aún con cubrebocas.

Finalmente, Ramos Martínez exhortó a toda la población a continuar con las medidas de prevención, uso de cubrebocas, sana distancia, lavado de manos, uso de gel antibacterial al 70 por ciento, realizar el estornudo de etiqueta, evitar tocarse la cara y no bajar la guardia.