Exigen al Congreso restituir a presidenta

Ainer González / Diario de Chiapas

Chalchihuitán cumplirá siete meses sin contar con una autoridad municipal; se sumerge en la ingobernabilidad, denunciaron habitantes de esta localidad.

Indígenas de este municipio se manifestaron este martes 13 de octubre afuera del Congreso del Estado de Chiapas, para solicitar la pronta restitución de su presidenta, como lo establece la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Los inconformes expusieron que, desde marzo de este año, el municipio está en incertidumbre por la disputa por la alcaldía.

“Desde el 23 de marzo, del presente año, no tenemos autoridades municipales, esto en relación de una decisión del 26 de febrero del 2020, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, restituyeron en el cargo a todas las autoridades y los regidores de Chalchihuitán”, subrayaron.

Tras restituir al Cabildo, los pobladores insinuaron que los representantes populares pretenden designar a la primera regidora Elena Cruz Cruz, como nueva alcaldesa.

“Las y los legisladores, mediante el decreto 197/2020 restituyeron a las y los regidores más no a la presidenta municipal; por lo que sostuvieron que la designación de la primera regidora Elena Cruz Cruz, por el decreto 198/2020 que realizó el Congreso del Estado fue arbitraria”, indicaron.

Por lo anterior, alegaron que Cruz Cruz no cumple con los requisitos para ser presidenta ya que no sabe leer, escribir ni hablar en español. Expusieron que el cargo fue ejercido bajoV la tutela de las y los ex concejeros municipales, quienes presuntamente siguen ejerciendo los recursos públicos y la alcaldesa supuestamente sólo firma toda la documentación.

En septiembre de 2019, la LXVII Legislatura nombró como concejal presidenta a Sara Núñez Sánchez, como concejal síndico a Lucio Gómez Sánchez, como concejales regidores a Irma Díaz Hernández, Rogelio Pérez Núñez y a Patricia Pérez Pérez.