Exigen justicia para niña Elen

Edén Gómez Bernal/Diario de Chiapas

La madre y familiares de la menor, Elen Daniel, de cuatro años, se manifestaron a las afueras de la Fiscalía de La Mujer, para exigir que se le dé celeridad al caso de la pequeña, ya que fue separada de su madre hace más de un año, sin que hasta el momento haya solución. Alondra Aguilar, madre de la niña, dio a conocer que el pasado 25 de enero de 2019, el padre de la menor, Daniel Samayoa, y familiares de él, sustrajeron a la pequeña y desde entonces se la llevaron, lo que ha propiciado que se iniciara un proceso legal, en el que ha habido diversas irregularidades.

Dijo que lamentablemente el pretexto de la autoridad es que se mantiene la pandemia, por ello el que no puedan dar solución a las diversas peticiones, situación que se ha tomado como algo “ilógico”, ya que esto no debe ser pretexto para violentar los derechos de nadie.

Alondra Aguilar mencionó que desde un inicio se buscó llegar a un acuerdo, el cual se había estipulado; sin embargo, no se ha cumplido por parte del padre de la menor, lo que ha ocasionado que no se sepa nada de la menor desde entonces.

“Después de que me sustrajeron a mi hija, el pasado 25 de enero de 2019, el juez de lo primero familiar, me da la guarda potestad, lo cual nunca se llevó a cabo, incluso me ordenaron visitas de convivencia en casa de él, sabiendo de las agresiones, y la última ocasión me agredieron, y no se atiende el tema… que se nos haga justicia, que no nos pongan trabas en el proceso, que la pandemia no sea pretexto, porque están violentándome como madre, sino también los derechos de mi hija de estar conmigo, siento que es una excusa, no sé porque no quieren hacer las cosas bien, nunca he negado a mi hija, porque negarle los derechos a ella”, comentó.