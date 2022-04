Exigen repetir examen, pero presencial

Ainer González / Diario de Chiapas

Por hallarse –presuntamente– irregularidades en el sistema y falta de transparencia en la expedición de resultados, jóvenes aspirantes a la Escuela Normal de la Licenciatura en Educación Preescolar “Rosaura Zapata Cano” de Tuxtla Gutiérrez, exigieron a la Secretaría de Educación Pública estatal (SE) repetir la evaluación de nuevo ingreso.

Postradas en la entrada de la Escuela Normal, alrededor de 23 aspirantes dieron a conocer que durante el viernes 21 de agosto unas 136 jóvenes mujeres presentaron examen en línea para el ingreso a la Licenciatura en Educación Preescolar, pero que, debido a diversas fallas en el sistema, muchas vieron coartada su participación.

Puntualizaron que durante la evaluación fueron varias las fallas que se presentaron en el sistema.

Aunado a lo anterior, denunciaron que la SE y la Dirección de la Escuela Normal mantuvieron en sigilo los resultados de las evaluaciones del ciclo escolar 2020-2021, ya que la información sobre las evaluaciones fue mínima.

“Este proceso que fue en línea tuvo muchas irregularidades, el cual el gobierno no estaba preparado para realizar un examen así. Entre las irregularidades que se presentaron en este examen fue que había muchas preguntas que no traían respuestas correctas, otras preguntas igual solo traían las respuestas, pero las preguntas no, el tiempo fue muy corto para algunas y eso era la situación, creo que todas las niñas tuvimos las mismas irregularidades”, detallaron.

Asimismo, aseveraron que para el proceso de este año los resultados no figuraron con base en el sistema alfanumérico, ya que solamente lograron tener acceso a información porcentual, exponiendo la no aprobación de la evaluación.

“Este año sólo decía número de folio, nosotras tuvimos que solicitar a la escuela para que nos entregaron eso (resultados)”, dijeron.

En consecuencia, solicitaron a la Secretaría de Educación Pública Estatal volver a realizar las evaluaciones, pero de forma presencial, tal como se les aplicará a los aspirantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá.