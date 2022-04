Exigen sanciones a quien dio orden de atacar caravana

Ainer González / Diario de Chiapas

Con el respaldo de la Secretaría General del Comité Ejecutivo de la Sección VII del SNTE-CNTE en Chiapas, el abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos “Ayotzinapa”, Vidulfo Rosales Sierra, exigió a la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) que se sancione a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), por ordenar el ataque contra miembros de la caravana de Ayotzinapa, donde fueran lesionados de gravedad tres normalistas y una menor de edad.

En conferencia de prensa, el representante solicitó al titular de la FGE que se sancione al o a los funcionarios que dieron la orden, así como a los policías que atacaron a la caravana de padres y alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, durante la mañana del 16 de febrero en el libramiento norte.

“La Fiscalía General del Estado de Chiapas tiene los elementos ya para que a partir de mañana, sino es quede hoy mismo por la tarde para proceder, a ejercitar acciones penal o por lo menos a los directos responsables”, dijo.

Por lo anterior, resaltó que Juan Antonio Flores García, estudiante de primer año e integrante de la caravana de los 43 padres de la Normal Rural Ayotzinapa, continúa lesionado y grave de salud, luego de recibir un impacto de granada de gas lacrimógeno en la parte trasera de la cabeza durante el desalojo del pasado domingo.

Agregó que el joven ya fue intervenido quirúrgicamente, donde el equipo médico que lo atiende notificó que salió del coma inducido.

Asimismo, expuso que Alex Alberto Álvarez Hernández, estudiante de la Escuela Normal Rural Mactumactzá sigue grave de salud, a pesar de haber sido intervenido quirúrgicamente por presentar fractura facial total.

Por esta situación, adelantó que para este día o para mañana los padres de los 43 normalistas se movilizarán una vez más por la capital del estado, para demandar no más violencia contra este grupo.

Además, Pedro Gómez Bámaca, secretario general de la Sección VII del SNTE-CNTE, negó que el accionar del Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas esté estancado por las carpetas de investigación en su contra ante la FGE.

El líder sindical comentó que el movimiento magisterial accionará cuando lo crea conveniente y no los van amedrentar.

“Creo yo que son las bases las que van a determinar no un servidor, nada que ver, ni me asusto ni me preocupa, si la cárcel me espera adelante, ya la sufrí en el 2010, sé cómo es, si la muerte me espera por estas acciones también estoy preparado”, subrayó.

Adelantó que la Asamblea Estatal de la Sección VII determinará cuándo y dónde se realizarán las acciones a seguir, como es la realización de marchas en los próximos días.

Entre otras cosas, aclaró que el magisterio chiapaneco no se opone al registro en el padrón de la declaración patrimonial; sin embargo, piden castigo a los hechos de corrupción del pasado y del presente.