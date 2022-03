Fiscales ganan mil pesos al mes por cada ambulante

Ainer González / Diario de Chiapas

En plena fase 3 de la epidemia por el Covid-19 en México, la Coordinación General de Política Fiscal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez continúa sacando ventaja por el cobro de un “derecho de piso” a trabajadores informales, mientras que protege las ventas ambulantes de piratería.

De acuerdo con el testimonio de vendedoras informales en el primer cuadro de la ciudad, los fiscales municipales del gobierno capitalino mantienen una política de hostigamiento en contra de mujeres que comercializan verduras, frutas y granos; comerciantes que en su mayoría pagan por un derecho de piso para que no levanten sus mercancías.

Así lo denunció Irma Hernández, quien desde principios del año 2020 inició a vender verduras picadas en el centro de Tuxtla Gutiérrez para sostener a sus hijos.

La comerciante informal indicó que para poder vender en esta zona, sufraga mensualmente una cantidad de mil pesos a los fiscales municipales, para que los servidores públicos no le quiten sus mercancías.

“Habemos personas acá, compañeritas que pagan renta. Pagamos mil pesos, dependiendo de cómo sea el cuartito donde estemos, mensual, la renta mil pesos, mil 500 pesos dependiendo como esté el cuarto todavía, nosotros vendemos alimentos, ganamos 100 pesos, 80, lo que vamos al día, 120, si nos va bien 150, y vienen ellos y nos vienen a quitar y eso no se vale”, dijo.

De no contribuir, afirmó que los inspectores municipales a cargo de Taro Takeuchi Antonio, coordinador general de Política Fiscal del Ayuntamiento tuxtleco, agreden física y verbalmente a las trabajadoras informales, donde en varias ocasiones han sido encarceladas por exigir sus derechos humanos.

“Nos insultan, nos agreden, han habido muchos aquí que hasta golpes, no les importa si somos mujeres, eso no se vale. Hemos grabado y han dicho que ‘pasen allá en Fiscalía y pongan sus quejas’, lo hemos puesto y ellos no hacen nada al respecto, no sé si porque seamos vendedoras ambulantes ellos puedan hacer lo que quieran con nosotros”, recordó.

La comerciante refirió que en la actual administración municipal, a cargo de Carlos Orsoe Morales Vázquez, no se ha querido intervenir en este tema, a pesar de que existan quejas y denuncias por abuso de autoridad.

“Es un robo lo que están haciendo y ellos dicen que no, porque traen su chaleco y ellos pueden hacer lo que quiera”, reclamó.

PROTEGEN LA PIRATERÍA

Además, María Antonia López Pérez, canastera en el primer cuadro de la ciudad, manifestó su inconformidad por la política que emprenden los fiscales municipales, ya que quienes venden alimentos son hostigados, mientras que aquellos trabajadores ambulantes con piratería son protegidos por los servidores públicos.

A esto, agregó que para los comerciantes informales de ropa, accesorios, mochilas y demás productos, no se aplica la misma ley, ya que son notificados a la brevedad de los recorridos de los fiscales.

“De eso no se abusa; abuso de autoridad cuando ellos vienen y nos arrebatan… Yo estuve en mi casa dos semanas pero quién me llevó de comer, nadie, no tenemos ni un apoyo porque nosotros sí lo que vendemos al día, tenemos hijos que mantener”, planteó.

“INVITAMOS A QUE SE VAYAN”

Por su parte, Saúl Rivera, jefe inspector de cuadrilla municipal en Tuxtla, reconoció el incremento de vendedores informales en el centro de la ciudad, pero que en apego a protocolos internos se les invita a retirarse.

“Se le hace la invitación a la gente al momento… tenemos que ver la forma de cómo implementar estos operativos en cuestiones de que no se pueda hacer de forma disuasiva y que tiene que actuar conveniente, se les habla de buena manera en una primera invitación o dos invitaciones, y posteriormente a nuestro protocolo se procede al aseguramiento de la mercancía”, contó.

El funcionario municipal resaltó que diariamente realizan recorridos en la zona A y B del centro de Tuxtla para verificar la no presencia del comercio informal, pero sin explicar el número de personas que han sido invitadas a dejar la comercialización de productos en la vía pública.

“Comprende el primer cuadro de la ciudad, la zona B se considera de la 9° Sur a la 2° Norte, de 11 Oriente a 11 Poniente se conforma la zona A”, apuntó.