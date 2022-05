Funcionarios recortan salario a trabajadores

Silvano Bautista I/ Diario de Chiapas

Con mentiras y culpando a la pandemia que azota al país, trabajadores del Ayuntamiento de Emiliano Zapata sufren el recorte salarial gestado por la síndico municipal, denuncian los empleados.

Expresan su impotencia de ver reducido su sueldo a menos del salario mínimo, según porque hay reducción presupuestal cuando la realidad es que el gobierno no quitó ni redujo partida presupuestal alguna, sino todo lo contrario.

Explican que por la pandemia del Covid 19 no les alcanza dicho sueldo; sin embargo, esto no le interesa a la síndico Aura Espinosa de la Cruz y al ex secretario municipal Daniel Domínguez Flores, quienes se han ganado el repudio de la sociedad por su desmedida ambición.

“Sólo están engordando sus bolsillos, dejando en la calle a los trabajadores y ahora tanto la síndico como el ex secretario municipal quieren ser candidatos a la presidencia de Zapata, pero con sus mañas demuestran el nulo interés por la sociedad.

“Por otra parte, el primer regidor Gabriel Suchiapa de “gato” del secretario municipal se revela contra su presidente, Amador Moreno Ruiz, y le está comiendo el mandado”, dicen.

Añaden que el ex secretario municipal Daniel Domínguez Flores en común acuerdo del primer regidor le quitan a los becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro la cantidad de mil pesos por persona.