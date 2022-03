Golpeada, la industria eléctrica

Francisco Mendoza/ Diario de Chiapas

“En el CIME Chiapas estamos trabajando juntos, porque juntos somos más fuertes, contamos con casi 500 agremiados capacitados, con ética profesional, que brindan trabajo a varias familias chiapanecas y generan empleos formales entre empresas constructoras, de prestación de servicios, venta de materiales, entre otros, pero las condiciones son preocupantes”, refirió la presidenta del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Chiapas, Bárbara Adriana Rodríguez Bucio.

Refirió que esta situación inició a nivel nacional con la cancelación de las subastas eléctricas, lo cual frenó la economía al tomar en cuenta que el sector energético es la clave para el desarrollo económico, “si éste no se atiende de la manera correcta, no habrá una recaudación fiscal adecuada, ni recursos, ni empleos, no habrá riqueza. Se han generado pérdidas de inversiones en la materia, cercanas a los ocho mil 200 millones de dólares para el 2024, cantidad que generaría un impacto en el Producto Interno Bruto (PIB) de más de 11 mil millones de dólares”.

Recordó que las subastas a largo plazo fueron creadas con la finalidad de facilitar a la Comisión Federal de Electricidad la contratación de sus productos a precios mucho más eficientes y competitivos.