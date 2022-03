Hasta el 20 de diciembre para pagar aguinaldos

A. Marroquín / Diario de Chiapas

Las empresas tienen hasta -más tardar- el tercer domingo de diciembre de este año para hacer la entrega del pago de aguinaldos.

Gabriela Aguilar, economista en la entidad, dio a conocer que el aguinaldo es una prestación a la que tienen derecho los trabajadores, cual está establecida en la Ley Federal de Trabajo y en ella se indica que el pago es proporcional al tiempo laborado durante un año, es decir, no importa si el empleado no trabajó durante todo el año o si no está activo en el momento de entregar este beneficio, por lo que se les debe asignar lo correspondiente al tiempo laborado.

De acuerdo al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, expuso que el aguinaldo se debe entregar antes del domingo 20 de diciembre, sin excepción, siendo la cantidad mínima a entregar el equivalente a 15 días de salario.

Este beneficio, manifestó la también académica que es el producto del esfuerzo que las y los trabajadores realizan durante todo un año laboral, por ello, recomendó utilizarlo de la mejor manera.

“Considerar cierta cantidad de dinero para saldar adeudos, todo pago de adeudos que hayamos contraído este año, es necesario hacerlo en este cierre… posibilidad de la inversión, en esta parte es necesario para el 2021 no tenemos claridad de lo que viene… acércate con tu banco e identifica las opciones posibles para invertir incluso desde mil pesos”, detalló.

Si el empleado tuvo problemas para recibir su aguinaldo o no se le entregaron completo, refirió que se puede recibir orientación en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) o desde su página de internet: https://www.gob.mx/profedet