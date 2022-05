Impulsa gobierno el Operativo Bienestar

M de R / Diario de Chiapas

Atendiendo las medidas de prevención que se impulsan como parte de la Jornada Nacional de Sana Distancia, el delegado federal de Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos, reafirmó el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de cumplir con la entrega de los programas sociales, mediante los protocolos de sanidad que incluyen acciones de mitigación y prevención.

El funcionario afirmó que una de las grandes prioridades del Gobierno Federal es el bienestar de la población, sobre todo la más necesitada, por lo que con total responsabilidad no se desatenderá este beneficio social que representa una gran ayuda económica para muchas familias chiapanecas.

Precisó que a través del Operativo Bienestar, bajo el lema “Si te cuidas tú, nos cuidamos todo”, las y los beneficiarios, en especial las personas adultas mayores, deberán asistir bajo las precauciones debidas, a manera de evitar riesgos o algún tipo de contagio. Por ello, a la entrada se ubicará alcohol en gel a 70 por ciento.

Aguilar Castillejos comentó que para este operativo es importante respetar la fecha y hora citada; quedarse en casa si se presenta algún síntoma de enfermedad respiratoria y que el auxiliar asista a cobrar la pensión, quien deberá presentar original y copia del INE de la persona adulta mayor, original y copia del INE propia y un escrito libre firmado por la o el beneficiario. En caso de que no puedan asistir, dijo, no habrá ningún problema, toda vez que no se suspenderá a nadie del programa.

El delegado reiteró el llamado a la población de lavarse las manos de 10 a 20 veces al día con agua y jabón al menos durante 20 segundos y usar gel antibacterial. En caso de toser o estornudar taparse con un pañuelo o con la parte interior del codo; no tocarse la cara, ojos y nariz.

Entre las medidas de prevención, el funcionario precisó la importancia de que si un familiar presenta síntomas, es mejor comunicarse por teléfono, sin tener que visitarlo de forma personal; asimismo, solicitó a las y los beneficiarios no hacer caso de rumores, datos o información falsa y permanecer atentos a los medios de comunicación oficial, ya que, a través de éstos, serán informados de cualquier cambio en los operativos de pago.

Cabe mencionar que este operativo se enfoca a los programas Bienestar para las Personas Adultas Mayores; Bienestar para las Personas con Discapacidad Permanente; Becas de Educación Básica, Becas de Educación Media Superior; Producción para el Bienestar en todas sus modalidades; BIENPESCA y La Escuela es Nuestra.