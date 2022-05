Incumplen mercados en salubridad

Ainer González/ Diario de Chiapas

La Red de Mercados Públicos de Tuxtla Gutiérrez no está cumpliendo con los protocolos sanitarios para mitigar, controlar y contrarrestar el coronavirus Covid-19.

A pesar de las medidas preventivas emitidas por la Secretaría de Salud federal y estatal ante la propagación y posible contagio del Covid-19 en la capital chiapaneca, mercados públicos de Tuxtla como el Juan Sabines, Gustavo Pascasio Gamboa, de Flores, de los Ancianos, del Norte y 24 de junio, mantienen venta de alimentos sin cuidar la higiene de estos, donde el uso de cubre bocas es mínimo de los locatarios, como de los usuarios.

Con la pandemia en fase 2 en todo México, vendedores de estos espacios púbicos siguen sin acatar –en su totalidad– las medidas de higiene recomendadas por autoridades de salud, ya que las locatarias y locatarios no portan guantes, cubre bocas y en su mayoría no cuentan con gel antibacterial, a pesar de vender productos comestibles.

Sin embargo, Susana Velasco Díaz, locataria en el Mercado Juan Sabines, manifestó que la falta de los insumos se debe a que en las farmacias hay desabasto de gel antibacterial y ante ello, tienen que implementar otras medidas de limpieza, que podrían no generar confianza en los compradores, por lo que también han notado una disminución en sus ventas.

“Todo normal, lo que hago es clorar mi agua, porque gel ya no hay, a veces nos dicen pongan gel, dónde lo agarramos si no hay, uno encarece las cosas porque compran y ya no hay nada y lo dan más caro”, dijo.

En este sentido, la vendedora planteó el cierre de todos los mercados de la capital si los locatarios no se toman con seriedad y responsabilidad este problema de salud, que hasta el momento el número de personas contagiadas a Chiapas son cuatro.

Por ello, agregó es importante tomar las medidas sanitarias del sector salud, ya que el virus podría ganar si no se aplican y llevan a cabo las recomendaciones.

“Si la enfermedad aumentara que cierren los mercados para prevenir la salud de uno porque lo que va a ganar no nos va a alcanzar porque ni medicamentos hay”, comentó.

Por otro lado, doña Mercedes vendedora en el área de mariscos del Mercado de los Ancianos, dio a conocer que la mayoría de los productos son desinfectados, pero al momento de llegar a los hogares se garantiza su limpieza total.

Sin embargo, evadió contestar el por qué no se desinfecta o lava las manos al momento de entregar los productos y recibir el pago de sus ventas, y con ello seguir con la misma dinámica de comercialización local.