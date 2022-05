Inseguridad en el transporte: AMOTAC

Edén Gómez/ Diario de Chiapas

Ante el accidente ocurrido en el municipio de La Trinitaria, en donde lamentablemente hubo 13 muertos y por lo menos 24 heridos, han surgido diversas dudas y cuestionamientos, ya que es un tema de inseguridad latente para todos aquellos quienes tienen que hacer uso de este tipo de servicio público.

Jesús Pérez García, delegado en Chiapas de la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas Asociación Civil (AMOTAC), señaló que es lamentable este tipo de sucesos, sin embargo, también se tiene que dejar en claro que esto no solo es competencia del sector transporte, sino también de las autoridades que no hacen su trabajo.

El líder transportista, dijo que lamentablemente instancias como la Policía Federal de Caminos, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y la propia empresa transportista, ya no hacen las verificaciones correspondientes y muy probablemente por las “mochadas”, se deja laborar a quien no debe.

Explicó que el hecho de que una unidad haya sufrido fallas mecánicas, pone en duda las revisiones que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe realizar cada mes, y de la obligación que tienen las empresas de enviar sus vehículos a dicha acción.

Por otra parte, habló de los actos de corrupción que cometen los elementos de la Policía Federal en los tramos carreteros en contra de los transportistas.

“Aquí prácticamente el problema es las malas condiciones mecánicas de la unidad, desgraciadamente se le fueron los frenos, ahí no sé si paso la revisión mecánica o no, aquí el problema más fuerte es que no hace su trabajo como debe ser la Policía Federal, hay un grupo encargado en atención al transporte, que se hace cargo de la revisión de esas unidades, ellos han hecho un trabajo de solo estar extorsionando a medio mundo”, concluyó Pérez García.