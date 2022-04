Inseguridad total

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

En el programa “De charla con Vero Rodríguez”, estuvo de invitado Miguel Botello Treviño, maestro en economía, ciencias administrativas y especialista en seguridad, quien habló sobre la estructura social que presenta el país en distintas materias.

Inició hablando sobre la administración de Andrés Manuel López Obrador y de cómo vislumbró la problemática de la seguridad en el país, ya que una solución que presentó, fue la creación de la Guardia Nacional con el fin de contener a la violencia en los estados.

Sin embargo, cada región tiene situaciones muy particulares, por lo que hasta este momento los índices de violencia no bajan; “hay que tomar en cuenta que la delincuencia se da cuando hay limitaciones o carencias y para lo cual tendríamos que trabajar muchas áreas de gobierno para cambiar esta situación”.

Dijo que, si no se castiga la delincuencia, la impunidad es la que gobierna la sociedad en todos los aspectos, “es decir, cuando tú no ves castigo, pues se desanima el que va a denunciar y, por otro lado, el que está delinquiendo dice, si el riesgo de que me agarren es muy bajo por lo que puedo obtener, pues lo hago”.

De acuerdo con el Índice Global de Impunidad México, presentado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), entre los 59 países con mayores niveles de impunidad, México ocupa el lugar número 58.

Según las encuestas realizadas a nivel nacional por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), la impunidad es uno de los 10 principales problemas de la sociedad mexicana.

Este estudio arroja que en el país apenas se denuncian siete de cada 100 delitos. La pérdida de tiempo y la desconfianza en las autoridades son las dos principales razones de los ciudadanos para no dejar constancia oficial.

Sobre los pocos delitos que sí se denuncian, alrededor del 4.46 por ciento alcanza sentencias condenatorias para los responsables. Lo anterior se traduce en que “la impunidad simple y llana, entendida como delito sin castigo, estaría en los márgenes del 99% en México. Es decir, menos del 1 por ciento de los delitos en México son castigados”, menciona el estudio.

Según los resultados en todo México, la investigación diferenció cuatro grupos por niveles de impunidad, pero la mayor parte de las entidades de todo el país se agrupan en niveles altos y muy altos; cuando 100 es el mayor índice de impunidad, la media nacional se ubica en 67.42.