Investigación en Buró de Crédito

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

Las personas temen a estar en el Buró de Crédito y no desean saber nada de este debido a la falta de información que tienen de este ente financiero, pueden ser sujetas a extorciones comentó Wolfgang Erhardt, vocero Nacional de Buró de Crédito.

Dijo que muchas ocasiones son los despachos de cobranza los que toman como amenaza el hecho de que, si una persona no paga lo boletinan en el Buró, aunque realmente el amenazado no sabe como es este trabajo.

“Yo creo que viene mucho por los despachos de cobranza, cuando te llaman para cobrarte te dicen si no me pagas, te mando a Buró de Crédito, te boletino ahí, entonces la gente no sabe no sabe cómo funciona el buró como para estar ahí”.

Agregó que el trabajo de este ente financiero es de recibir la información de las personas por parte de las dependencias bancarias u otros órganos que prestan para formar historiales crediticios.

Agregó que este documento es muy importante para quienes prestan, porque de esta manera pueden conocer de buena manera a las personas que solicitan un crédito.