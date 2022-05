Llama REC a reforzar medidas preventivas

M de R / Diario de Chiapas

Aunque resaltó que Chiapas continúa con resultados favorables en el control y combate a la pandemia de Covid-19, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que es importante no confiarse y reforzar las medidas preventivas dentro y fuera del hogar, a fin de evitar rebrotes y avanzar en la erradicación de esta enfermedad.

Aseguró que este avance ha sido gracias al gran comportamiento del pueblo, al desempeño profesional y humano del personal de salud, y a la extraordinaria labor de las autoridades que integran la Mesa de Seguridad, quienes se han sumado al auxilio de la población, sobre todo de los sectores más vulnerables.

“En Chiapas vamos bien. Esta semana se logró mantener en descenso los registros de Covid-19, y esto se debe al esfuerzo conjunto entre sociedad y gobierno, pero lo más importante es cuidarse con mayor responsabilidad y consciencia, no caer en exceso de confianza, para no enfermarse y proteger a los seres queridos”, apuntó al tiempo de recordar las medidas preventivas como el lavado de manos, no tocarse la cara, usar cubrebocas y extremar precauciones al acudir a lugares con espacios reducidos.

Escandón Cadenas reconoció que la labor de las brigadas médicas, ha sido fundamental para reducir riesgos de contagios, por ello se mantienen los recorridos casa por casa, en los diferentes municipios, con el objetivo de identificar posibles casos de Covid-19 y brindar de manera oportuna atención, tratamiento y vigilancia, a fin de que este padecimiento no se agrave y contribuir a una recuperación más rápida de las personas.

En el marco de la Mesa de Seguridad, Escandón Cadenas resaltó que la coordinación y la suma de esfuerzos entre las instancias federales, estatales y municipales de seguridad y procuración de justicia, además de fortalecer las estrategias para hacer frente a los actos delictivos, ha permitido garantizar tranquilidad y bienestar a las familias.