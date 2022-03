Los bancos, acosadores

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Una de las inconformidades que manifiesta la sociedad actual son las constantes ofertas que recibe a través de números telefónicos vía mensaje o incluso llamadas, lo que ha generado grandes molestias para los usuarios de diversos servicios.

Y es que lamentablemente las empresas de diversos rubros han utilizado los datos personales de sus clientes para estar ofertando promociones de productos o servicios sin que éstos sean solicitados por parte de los usuarios, lo que ha propiciado que se tenga un hartazgo ante este tipo de actividades.

Uno de estos entes que más ha utilizado esta herramienta son los bancos que ahora no sólo realiza las ofertas vía correo electrónico, sino también de manera directa en los números telefónicos de los usuarios.

Tal es el caso del banco Santander Serfín, en donde sus promotores de venta utilizan los números particulares de los usuarios para llevar a cabo ofertas de tarjetas de crédito o incluso créditos supuestamente autorizados sin que el usuario lo solicite.

En esta ocasión se denunció al número 963 156 0378, que ofrece un crédito de 18 mil pesos para pagarse en un plazo de 48 meses; sin embargo, en dicha leyenda también pone el nombre del ejecutivo al cual se pueden dirigir.

“Es un banco que yo utilizo, pero no estoy de acuerdo en que me estén ofertando tarjetas de crédito o que estén utilizando mi número telefónico para ofertar servicios que no he solicitado, esto habla que el manejo de información es inadecuado porque en ningún momento autoricé que me mandaran sus ofertas”, señaló un usuario de este ente bancario, que afirmó se presenta en varios casos en los diferentes municipios de la entidad.