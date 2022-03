Más del 20% de los diagnósticos es erróneo

Ainer González / Diario de Chiapas

Más del 20 por ciento de los diagnósticos y análisis de urgencia que se dan por parte de personal médico es erróneo, problema que llega a coaccionar afecciones sicológicas.

Javier Sánchez Avendaño, coordinador Estatal de Servicios Médicos de da Cruz Roja Mexicana, en Chiapas (CRM), informó que la negligencia médica más común en la entidad, es el diagnóstico incorrecto de síntomas, cual puede generar un daño grave al paciente al ser tratado de manera incorrecta o bien, no ser tratado el padecimiento que realmente tiene.

En este sentido, indicó que en promedio del 20 al 25 por ciento de los diagnósticos médicos es erróneo y las patologías más frecuentes son las de origen abdominal y ginecológicas.

“Los pacientes que ingresan a urgencias por una cuestión de un dolor en la boca del estómago, lo que se conoce que piensan que lo que es relacionado con la boca del estómago es gastritis, pero a veces puede ser el inicio del cuadro clínico de un proceso apendicular y habitualmente no hay fiebre”, subrayó.

Asimismo, indicó existe la posibilidad de que el médico emita el diagnóstico de una enfermedad más grave de la que el paciente tiene, pero esto también puede causar afectaciones sicológicas en el paciente.

Sin embargo, recomendó a los médicos no emitir un diagnóstico hasta no haber agotado todos los procesos para detectarlo y a los pacientes, no auto medicarse y acudir con un especialista al primer síntoma de dolor.