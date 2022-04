Movilidad social en Chiapas es completamente descendente

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

La docente e investigadora de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Campus Chiapas, Ana María de la Rosa, señaló que, en lo referente a movilidad social, el 77 por ciento de los chiapanecos nacidos en la base de la pirámide se estanca, e incluso, generacionalmente, los hijos llegan a vivir peor que los padres.

La docente e investigadora detalló que la movilidad social es definida por el Inegi como el “cambio en la calidad de vida (vivienda, alimentación, educación, etc.) al que los miembros de una sociedad tienen acceso de manera estable en un tiempo determinado y que inciden de manera sensible en su patrimonio y en su prestigio social y la cual es derivada de la igualdad de oportunidades, es decir, a la condición necesaria para que la posición de los individuos en dicha escala socioeconómica sea resultado de un proceso competitivo en igualdad de condiciones y no esté predeterminada por el origen”.

En contraparte a Chiapas, el 82 por ciento de las personas nacidas en el estado de California, EE. UU., logra ascender en la escala social, según cifras que la investigadora retomó del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Aun al interior del país, hay una brecha significativa entre Chiapas y otros estados de la República con mayor movilidad social en términos ascendentes –sobre todo con los que se ubican más al norte-: en Baja California sólo el 18 por ciento se estanca, mientras que los que logran ascender a los niveles más elevados son el 11 por ciento.

Con base en un estudio de movilidad social realizado por el Colegio de México (Colmex), la investigadora de la Escuela Bancaria y Comercial, analizó y reinterpretó la situación en el marco de Chiapas y encontró que lejos de que la movilidad social en Chiapas se estanque, registra un descenso: en la escala de 100 niveles un chiapaneco nacido en el escalón número 25 retrocede al 21 en la edad adulta.