Nada que celebrar

Javier Mendoza / Diario de Chiapas

En todo el mundo se usa, pero sobre todo se abusa de las bebidas con alcohol, ya que son casi 3 millones y medio de personas las que mueren cada año a causa del consumo de estas bebidas, señaló Carlos Hiram Culebro Sosa, maestro en psicología en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

En el marco del Día Mundial sin Alcohol, el especialista señaló que la bebida de esta droga, repercute en el entorno familiar de una forma negativa, siendo además causa de muchos problemas sociales como violencia y agresiones, o los accidentes de tránsito, siendo este el más recurrente.

“Es conveniente la pertinencia de destacar, la necesidad de estar consiente de estos riesgos y con la intensión, siempre de que estas personas que abusan de estas bebidas, se frenen en cuanto a su uso, tomen conciencia de las repercusiones que se están ocasionando”.

Espera que estas celebraciones tengan el impacto que se merece para hacer conciencia al respecto de lo dañino que es el consumo del alcohol en nuestra sociedad.

Culebro Sosa indicó además que desafortunadamente las personas (sean jóvenes o adultas), tienen la errónea idea de que en una fiesta debe haber siempre alcohol y que este será siempre el centro de la diversión; “cuando se acaba el alcohol se acaba la fiesta, y esto no es así”.

Dijo que las personas le dan mucho mérito al alcohol para que se lleven a cabo reuniones exitosas, cierres de negocios u otras acciones trascendentales, siendo esto completamente un error, ya que todo ello puede realizarse sin el consumo de esta droga legal.

Otro de los casos, explicó el especialista, es que las personas se dejan influenciar por las que quieren beber y no saben decir no, “este es un problema típico, muchas personas han entrado al mundo del alcohol cuando los invitan y les ofrecen una copa, ellos no saben decir no, consumen y se encaminan a un largo proceso de deterioro en su organismo y en su propia vida social”.