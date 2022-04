Nazar: Queda la militancia real

M de R/ Diario de Chiapas

Ante la renuncia del ex gobernador Patrocinio González Garrido a la militancia del PRI, inconforme por la alianza que consumó el dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas con el PAN, para contender en el proceso electoral del próximo año, el ex presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas, Julián Nazar Morales sostuvo que ese sujeto ya no estaba como priísta.

Entrevistado en el tema por su calidad de priísta de hueso colorado, anotó que González Garrido y toda su familia se la jugaron con el “Peje” (el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador), pero la militancia real se mantiene firme en su partido.

Si hacemos una revisión de cómo ve la sociedad a los partidos que son los que postulan a candidatos para ocupar puestos de elecciones, muchos de los partidos están desprestigiados por los malos gobiernos que han sido algunos de los que hayan ungido en sus momentos, ejemplo claro lo que sucedió cuando Patrocinio fue gobernador de Chiapas, el abuso del poder se vivió en todo su gobierno, desapariciones, asesinatos, hubieron marchas, plantones, mítines de familiares que en su gobierno fueron asesinados en forma vergonzosa y se catalogó como uno de los peores gobiernos que el PRI había tenido.