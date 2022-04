Negocia funcionaria con auditorio del Much

M de R/ Diario de Chiapas

María Soledad Pérez Soto, quien dice ser representante del Barrio San Francisco de la capital chiapaneca, denunció ante las autoridades de gobierno a una trabajadora del Museo de Ciencias de Chiapas (Much).

A través de un escrito refiere que el pasado martes 28 de julio de este año, acudió a las oficinas del Museo, para solicitar una fecha para que les prestaran el auditorio para ocuparlo entre los meses de noviembre o diciembre, “ya que siempre hacemos eventos musicales en esas fechas como acto social para las familias del barrio, y como el gobierno había anunciado que se abrirían todas las oficinas el día tres de agosto, por eso fui a ver si me podían prestar el auditorio para nuestro evento”.

En su misiva argumenta que están dispuestos a cumplir con todas las formalidades, requisitos y condiciones que les pidieran, “Por eso fui y al ir por los pasillos de las oficinas del Much me encontré a una señorita que dijo llamarse Goretti, quien muy amablemente me preguntó qué deseaba y le comenté el motivo de mi visita, a lo que me dijo que era muy difícil que nos permitieran hacer ese tipo de evento, pero que si me podía comunicar con ella más tarde para que me diera razón de mi petición y me dio un número de teléfono 9611007642; se presentó como secretaria particular del Jurídico y que por su conducto se podía lograr nuestro evento”.

“Le marque al día siguiente y me dijo que si nos podíamos ver en el Oxxo que se encuentra en la colonia Las Palmas y al vernos me dijo que su jefe necesitaba una módica cantidad de dinero para que accedieran a prestarnos el auditorio ya que por lo de la pandemia no lo estaban prestando pero que si era para el mes de diciembre si se podía, quedamos en que yo le avisaría porque necesitaba consultarlo con las personas del barrio”, añadió.

Asegura que se reunió con el comité del Barrio para dar a conocer la respuesta y analizar el tema, “Pero mis compañeros me comentaron que no se hiciera de esa manera porque así estaríamos fomentando la corrupción”.

Añadió que un integrante del Comité dijo conocer a la trabajadora del Museo, “y él nos dijo que por eso no creía en lo que decía que seguramente se gastaría nuestra paga en otra cosa menos para que nos facilitaran el espacio para nuestra reunión”.