Negociazo con lotes tuxtlecos

Ainer González / Diario de Chiapas

Su mayor error en los últimos 38 años ha sido ser pobre y no haber tenido el dinero suficiente para escriturar su terreno.

Así lo relata la señora Candelaria Irma Pérez Torres, quien desde hace más de 20 meses ha insistido ante la Dirección de Tenencia de la Tierra y la Presidencia del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, para que le devuelvan su lote de 10 por 20 metros, que le fue arrebatado de un día para otro en la administración municipal de Fernando Castellanos Cal y Mayor, en la colonia municipal Los Presidentes.

“No hay ninguna ayuda, (el despojo) fue por la Presidencia estando Fernando Cal y Mayor”, lamenta.

Postrada en la entrada principal de la casa del pueblo –como lo califican los diputados y diputadas– al Congreso del Estado de Chiapas, doña Cande recuerda que en el mes de junio del 2018 inició su martirio, cuando sorprendió a una máquina pesada en su propiedad y carros llevar material de construcción.

Tras ese momento de molestia y tristeza, Pérez Torres recapitula que Efrén Cal y Mayor Gutiérrez y Juan Antonio Sánchez Hernández, titulares de las notarías 112 y 129 respectivamente, actuaron en contubernio con el ex alcalde Fernando Castellanos y con la ex secretaria general del Ayuntamiento, Magda Elizabeth Jan Arguello, para autorizar y validar la venta del lote 01 de la manzana 07 de la colonia municipal Los Presidentes, a la trabajadora del municipio Norma Angélica Pérez Zúñiga.

Con esta acción de los munícipes y notarios, la señora puntualiza que a pesar de no tener la escritura pública de su propiedad a su nombre, cuenta con un acta de convenio con la Dirección de Tenencia de la Tierra, y el documento que constata la compra venta del predio del día 13 de mayo de 1982, cuando se la adquirió al señor José Juárez Hernández, por un cantidad de 3 mil pesos –de esos tiempos–.

“Tengo una acta de convenio que hizo en Tenencia de la Tierra, tengo un papel de compra venta, tengo el último predial del 2015”, narra.

Ante la insistencia con la autoridad municipal de recuperar su propiedad, subraya que en la actual administración han reconocido el error ofreciéndole otro predio, pero más arriba, en los límites del Cerro Mactumatzá.

“En la Tenencia de la Tierra me dijo que me daba un lote, ya lo fui a ver pero está en el cerro… ellos dicen que no tuvieron nada que ver, dicen”, expone.

Por tal injusticia, doña Candelaria solicita al titular del Poder Ejecutivo que le ayude a recuperar su terreno, ya que no cuenta con los recursos suficientes para contratar a un abogado; representante legal que le ha sido negado en reiteradas ocasiones por la autoridad.

“Mi denuncia es el despojo de mi lote, es lo único que tengo realmente, entonces yo le suplico a las autoridades que por favor; al señor gobernador que vea este asunto, que por favor me ayude, me regresen mi lote, yo no tengo dinero para estar buscando abogados particulares”.

Al término de su conferencia con los medios de comunicación, se le acercó Jorge Alcázar, quien le dijo que era abogado y llevaría su caso.

Compañeros periodistas le advirtieron que el mencionado sujeto es amigo del exedil, por lo que su presencia y acercamiento tiene doble finalidad, por lo que le pidieron que se asesore de manera correcta, por Alcázar no puede ser juez y parte de una denuncia donde involucran a su amigo y ex jefe.