Niñez, la más afectada por iniciativa

Marco Alvarado / Diario de Chiapas

En un país que se ubica entre los primeros lugares de abuso infantil, la propuesta del Partido Encuentro Social (PES), de quitar la rectoría del Estado sobre la educación pública en lo que a educación sexual se refiere, es grave y muy peligrosa, consideró la activista Lyz Méndez, de la organización Keremetic.

También estimó que lo pretendido por este partido, al eliminar la información científica de las aulas, especialmente la relacionada con la biología humana, y en específico todo lo relacionado con la reproducción sexual, dejará sin herramientas de conocimiento a millones de niños y niñas.

El PES busca que su iniciativa de “Pin Parental” modifique el artículo tercero de la Constitución, “el cual garantiza que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá, entre otros contenidos, la promoción de estilos de vida saludable y la educación sexual y reproductiva, con lo cual se garantiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad”.

Para los legisladores federales y locales de este partido esto debe ser al revés, y dejar que sean los padres y madres quienes se hagan cargo de estos temas, aun si éstos carecen del conocimiento básico para explicar procesos como la reproducción humana, la transición entre la niñez y adolescencia, o los derechos humanos actuales.

Al respecto, Méndez hizo un llamado a la población para que se involucre más en estos temas, que de ser aprobado, tendría un impacto muy fuerte en la formación de las nuevas generaciones, dejándolas expuestas a sesgos morales y doctrinales, cuando el mundo moderno exige amplios conocimientos, lenguajes claros, sencillos y basados en evidencia.

Dijo que estas iniciativas preocupan “porque hay más de cuatro millones de casos de abuso sexual en México que han sido denunciados, y nos muestra la necesidad de tener información correcta, para evitar estos delitos”.

Pero con la propuesta del PES, la educación sexual, comprensión de los géneros y la diversidad social, podrán ser restringidas si el padre o madre así lo deciden.

“Esto atenta contra los derechos de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, en este último sector, donde tenemos el enorme problema de embarazos no deseados”, apuntó.

SIN FUNDAMENTO LEGAL

Para el especialista en Derecho, y presidente de la organización nacional “Diálogos”, Aben Amar Rabanales, este control propuesto por el PES viola diversas disposiciones legales, tanto del país como las firmadas por México ante organismos internacionales como la ONU.

“La idea original viene del partido español de ultraderecha, VOX, que busca trasladar el control de la educación pública, especialmente en el nivel básico, hacia una orientación de carácter moral”, comentó.

Como se pretende ahora en el país, con una agenda de corte religioso que considera los contenidos sobre sexualidad como un tema del ámbito familiar, no obstante el grave atraso que el país tiene no sólo en este tema, sino en otros relacionados con la comprensión de los hechos de la naturaleza y la biología humana, que se traduce en miles de embarazos no deseados cada año.

Pero como lo señaló la ONU, “los derechos humanos no pueden ser sometidos a consulta”, y entre los derechos de los niños, niñas y adolescentes de México está el de recibir educación formal, con hechos y base científica, con datos correctos y orientados para que tomen mejores decisiones de vida.