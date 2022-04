No está sola: líder del PRI

Silvano Bautista I. / Diario de Chiapas

Luego de los ataques perpetrados en contra de la regidora local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Guillén Hernández, diversos actores políticos de su partido ‘salieron a la palestra’ en defensa de la funcionaria a pedir que las autoridades correspondientes realicen las investigaciones que sean necesarias y se castigue a los responsables.

La regidora se ha convertido en la “piedra en el zapato” del actual Ayuntamiento capitalino, pues ha estado realizando una serie de denuncias sobre las diversas irregularidades en que ha incurrido la actual administración que encabeza el alcalde Carlos Orsoe Morales Vázquez.

El primero en manifestar su apoyo fue el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien repudió los actos de violencia política de género registrados en su contra. “No permitiremos más ataques a las mujeres mexicanas ¡Cuentas con nosotros!”, expresó el líder nacional del PRI a través de su cuenta de twitter.

Por separado, Mario Sántiz, coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, expreso públicamente su total respaldo a la regidora Adriana Guillén Hernández, quien ha sido víctima de una ruin campaña mediática con la que intentan desprestigiarla y desacreditar el trabajo transparente, honesto y eficaz que ha realizado en el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

“Estos cobardes ataques dejan muy claro que su agudeza e integridad han sido un lastre para aquellos que insisten en incurrir en prácticas dolosas y que se hacen a espaldas de una ciudadanía que una y otra vez ha sido traicionada por quienes tenían la obligación de buscar en todo momento el bien común, y no saciar sus intereses personales”, sostuvo.

Agregó: “Adriana Guillén Hernández no está sola. Como coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI en el Honorable Congreso del Estado, exijo a la Fiscalía General del Estado y a sus órganos especializados en la atención de delitos contra las mujeres, que se inicie una investigación exhaustiva y pronta para dar con los responsables de estas agresiones”.

Dijo que bajo ninguna circunstancia estos actos deben quedar impunes, porque se sentaría un precedente negativo en la entidad. El castigo a quienes orquestaron este bajo golpeteo es necesario para dejar claro que en Chiapas las mujeres no sólo tienen derecho a ocupar un cargo público, sino a desempeñarlo sin temor a ser violentadas, sin miedo a manifestar sus ideas libremente.

“Si como se advierte, se comprueba que los agresores son servidores públicos, de antemano doy mi voto a favor para que sean juzgados y sancionados como corresponde, para reafirmar que en los gobiernos municipales y en ninguna institución pública se solapa a quienes ejercen violencia, en cualquiera de sus formas, en contra de las chiapanecas”, manifestó.

“Por esta y otras situaciones que vulneran los derechos político-electorales de regidoras, síndicas y presidentas municipales en nuestro estado, me pronuncio en apoyo de todas las iniciativas que se presenten, discutan y voten en el seno del Poder Legislativo, para que estas lamentables historias no se repitan, y si ocurren no queden sin justicia”, añadió.

Por otra parte, también la Asociación Nacional de Regidores de México (ANREM) se dolidarizó con la regidora de Tuxla Gutiérrez.

Miguel Sisniega Otero, presidente de este organismo, dijo que las y los regidores de todo el país “respaldaremos y apoyaremos la lucha de nuestra compañera; no permitiremos se violenten los derechos políticos-electorales de ninguna o ningún regidor”, y pidió que las autoridades correspondientes investiguen y castiguen con todo el peso de la ley a quienes resulten responsables, “no toleraremos más abusos, descalificaciones sin fundamento y mucho menos la violencia política de género”.

“La Asociación Nacional de Regidores de México tiene como responsabilidad apoyar, respaldar y procurar a nuestros compañeros y compañeras regidoras y regidores”, sostuvo.

Los firmantes confiaron en que las autoridades estatales que encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, aplicarán la ley en este caso que consideran no debe de pasar desapercibido y no dejar en la impunidad a quienes llevaron a cabo este tipo de ataques de manera cobarde a la regidora.

Finalmente, se destaca el silencio guardado por la Secretaría de Igualdad de Género, cuya instancia se supone vela por los derechos en general de las mujeres de la entidad. María Mandiola Totoricaguena, titular de este organismo, fue compañera de Cabildo de la regidora priísta al principio de la actual administración del Ayuntamiento capitalino.