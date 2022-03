No perdonan los ‘paguitos’

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

El coronavirus ha venido a frenar prácticamente todos los sectores económicos, lo que ha propiciado que actualmente se hayan perdido más de 500 mil empleos en el país, aunque el gobierno federal señala que estaría creando dos millones de empleos antes de concluir el año.

Este panorama genera incertidumbre, pero también se debe dejar en claro el panorama en el que se encuentra el país, sin empleo, sin industrias, sin circulante, y esto refleja la realidad en la que se encuentran diversos sectores, que no pueden detener su vida ni su entorno, pero principalmente sus deudas.

Y es que ante esta circunstancia diversas empresas que tienen presencia a nivel nacional, y que se les ha denominado de “paguitos”, han sido poco humanos al referir que los clientes tienen que pagar, haya o no pandemia, lo que ha sido una presión importante para los clientes.

En plenos días de incrementos de casos y en quincena, cientos de personas en varias tiendas de este tipo, como también de pago de servicios, entre algunos otros, no han frenado sus pagos, porque de lo contrario los intereses y recargos se reflejan de inmediato. Al parecer el tema de humanismo, comprensión, apoyo, sólo ha sido una blasfemia, porque la realidad es otra, puesto que los usuarios afirman que estas tiendas no perdonan, aun cuando no se debe salir de casa, tienen que hacer los pagos de forma semanal, y en otro servicio de manera mensual. “Estoy haciendo fila desde hace 40 minutos, el problema no es el tiempo, es que tenemos que hacer el abono, sabemos que tenemos una deuda, pero ahorita las cosas están difíciles, y pensamos que habría compresión o incluso alguna prórroga, pero vemos que no”.