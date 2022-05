No sanitizan transporte tuxtleco

Edén Gómez B. / Diario de Chiapas

Aun cuando el sector transportista anunció que implementaría medidas ante la contingencia del coronavirus Covid-19, poco se ha visto o por lo menos así lo refieren los usuarios de este servicio.

Las personas que a diario hacen uso del transporte público urbano en Tuxtla Gutiérrez, manifestaron que no se ve en ningún momento algún tipo de acción para sanitizar las unidades del transporte, lo que habla del poco interés que tienen los concesionarios y que podría poner en riesgo a gran parte de la sociedad, así como a los choferes.

Cabe recordar que anteriormente diversos grupos transportistas afirmaron que estarían tomando acciones para reducir los riesgos, por lo que existió el compromiso de limpiar las unidades con agua y cloro, además de que en diversos puntos a lo largo de los recorridos de las unidades de las más de 100 rutas que cubren Tuxtla Gutiérrez, contarían con por lo menos gel antibacterial; sin embargo, esto no es percibido por la población.

“Sinceramente no he visto alguna acción que me pueda dar confianza para transitar en las unidades del transporte público, realmente escuché que iban a estar limpiando para evitar riesgos, pero no lo percibo en ningún momento, yo tomo la ruta 125”, señaló un usuario.

Otros más afirman que contrario a lo que se había anunciado, los vehículos se mantienen en pésimo estado, además de estar bastante sucios, lo que podría generar riesgos a la salud considerando la contingencia que se mantiene actualmente.

“Yo hago uso del transporte público porque no tengo vehículo, entonces es por necesidad que hago uso de éste, pero es lamentable que no se vea lo que se promete, lo que es la somatización o incluso un gel antibacterial al subir a las unidades, yo tomo la ruta 90”, comentó otro ciudadano.

Actualmente, la Secretaría de Movilidad y Transporte que encabeza Aquiles Espinosa se mantiene sin funcionar al igual que algunas otras dependencias estatales debido a la contingencia, por lo que los ciudadanos se preguntan quién podrá verificar que los transportistas cumplan.