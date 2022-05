Odeco vigila precios de los oxígenos

Silvano Bautista I./ Diario de Chiapas

La Oficina de la Defensa del Consumidor lleva tres meses continuos de supervisión para que los establecimientos comerciales no lucren con la necesidad de la población e incrementen sus precios de manera desproporcionada en el marco de la pandemia del Covid-19, señaló Francisco Estrada Ramírez, director de esta dependencia.

Cuestionado respecto a la polémica generada por los costos excesivos de los tanques de oxígeno, explicó que hay personas que se están aprovechando de esta pandemia para comercializar tanques de oxígeno en redes sociales o internet, no son empresarios, pues en el caso de Chiapas solamente hay dos empresas que comercializan este producto.

Detalló que este es un tema demasiado complejo y en empresas como Infra, en las últimas tres semanas se ha registrado una demanda alta de oxígeno por parte de la población, por lo que la empresa implementó diferentes tipos de logística como la ampliación de horario, pues si bien su tanque de almacenamiento era llenado una vez a la semana, y ahora dos veces a la semana, el oxígeno viene de Puebla y Veracruz e incluso se veía la posición de ampliar horarios.

Dijo que para su llenado, el tanque de oxígeno debe de cumplir con diferentes normativas como la norma oficial, las válvulas deben ser revisadas antes del llenado, porque representa un riesgo para el personal el llenado de estos materiales.

Se han detectado algunos tanques que no cumplen con la Norma, que pide que tengan las medidas de seguridad adecuadas para su rellenado, lo que se viene haciendo desde hace varios días hasta ver los medios es que tengan mucho cuidado al momento de comprar un tanque con dichas características porque no solamente representan un riesgo para sus pacientes, sino que al momento estira y rellenarlo no se les va a llenar, abundó.

Hay tanques que ya no tienen las características de seguridad y la gente llega con la esperanza de que les llenen sus tanques y hay que tener mucho cuidado al momento de comercializar un tanque en redes porque debe de tener una factura, manual de operación, para que sepan que está en Norma, para referenciar un tanque debe tener las siglas de fabricación americana DOT.

En el caso de las farmacias hay seis denuncias, pero indicó que las quejas en redes sociales no cuentan sino que es necesario formalizarlas a través del portal www.odeco.gob.mx, para proceder con las acciones correspondientes.