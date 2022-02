Ordenan cierre de los negocios

Ainer González / Diario de Chiapas

De forma arbitraria, el Ayuntamiento de Mapastepec ordenó a los comerciantes de la demarcación cerrar sus negocios antes de las 6:00 de la tarde a partir del 15 de abril.

Con la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus 2019 en la entidad, la alcaldesa de Mapastepec, Karla Erika Valdenegro Gamboa, dijo que tal acción es tomada como una medida de prevención.

Ante esta situación, comerciantes de Mapastepec -que mantuvieron el anonimato por posibles represalias- mencionaron que la determinación de suspender la actividad comercial en el municipio sólo lastimará más a la economía local, ya que desde semanas anteriores las ventas han ido a la baja por la poca afluencia ciudadana.

Asimismo, lamentaron que la alcaldesa no haya tomado en cuenta a quienes dan empleo y aportan a la economía local, considerando que la medida se verá reflejada en su productividad.

“Muy molestos y tristes por la situación y más que no nos tomen en cuenta. Yo como dueño de algunos comercios me voy a ver en la necesidad de despedir gente, porque no está alcanzando ni para pagar la renta, lamentamos esto, piden solidaridad y mire con lo que nos pagan”, mencionaron comerciantes de Mapastepec tras una reunión de trabajo en la capital del estado.