Oxigenoterapia, un segundo aire para los capitalinos

Ainer González/ Diario de Chiapas

Para Federico es común observar la angustia, la desesperación y el sufrimiento humano de las y los habitantes de Tuxtla Gutiérrez. Él como nadie más en la zona de hospitales de la capital del estado ha servido como asesor voluntario de aquellas personas que acuden continuamente en búsqueda de oxígeno para pacientes y familiares en situación de emergencia respiratoria.

Desde frenar el tránsito vehicular en el bulevar Lic. Salomón González Blanco para que ambulancias del sector público y privado se estacionen, hasta cargar y rodar tanques de nueve mil 500 litros de capacidad, Federico Hernández, servidor de la empresa Infra del Sur, cuenta que los últimos dos meses han sido de mucho trabajo para atender a personal médico y ciudadanía en general que acude a este espacio privado para adquirir oxígeno para sus pacientes y familiares, quienes en general presentan problemas graves de salud.

El proceso de relleno es largo para los clientes y más para aquellos que acuden por primera vez, confiesa el trabajador, ya que los tanques, cilindros y canastillas pasan por un área de verificación y mantenimiento para que el preciado aire medicinal no se fugue o explote por fallas estéticas, el procedimiento llega a tardar hasta un mes, periodo donde para muchos resulta una burla por las condiciones de los enfermos.

“Estoy ayudando a las gentes que vienen con su necesidad de su tanque y hay unos problemas que tienen sus tanques no lo podemos rellenar, entonces lo mandamos a Minatitlán, Veracruz para hacer mantenimiento a su tanque, regresa a 25 días a 30 días, y cuando se regresa el tanque si pasa la prueba de estéticos y no explota, viene el relleno y ya de relleno lo pagan a 850, y si no pasa la prueba de estético se regresa apachurrado, ni para el dueño ni para nadie… es el proceso”, comenta.

Federico explica que su jornada laboral inicia tres horas antes de que la distribuidora de oxígeno medicinal abra sus puertas, donde a partir de las cinco de la mañana asesora a las personas que acuden a comprar este medicamento para fin de prevenir y tratar los síntomas y las complicaciones de la hipoxia.

“De las 5:00 a las 6:00 de la mañana para que a los 8:00 los atienden. Ahorita no hay ni venta y no hay ni renta, puro llenar”, refiere en entrevista para Diario de Chiapas.

COSTO

A pesar de ser un producto en demanda, resalta que la empresa maneja costos accesibles para quienes buscan oxígeno medicinal, donde el precio oscila entre los 226 a mil 300 pesos, dependiendo de la capacidad de los cilindros.

“El costo de relleno a 225 con 25 centavos y hay otros del taque grande está a 950 a mil 300 pesos”, explica.

Sin embargo, Federico puntualiza que así como muchos clientes se van satisfechos por adquirir oxígeno medicinal a buen costo y completo, muchos otros usuarios salen descontentos tras ser informados en el momento, que su paciente o familiar falleció por falta de oxígeno.

Resalta que sólo en un día son más de cinco personas l as que acuden a la distribuidora para dar atención urgente a sus pacientes, quienes presentan complicaciones mayores en su salud.

“Unos no te creas que va uno satisfecho, porque a unos se acaba su oxígeno está falleciendo su paciente, yo lo he visto cuando le dicen: no, ya se falleció su mamá, puta y esta apenas va a cargar oxígeno y qué van pensar la gente, ya queda ahí. En la mañana tenía cuatro personas con situación, y hoy (mediodía) tenía dos con situación graves”, lamenta.

La oferta y demanda de este medicamento asistido en tiempos de Covid-19, supera los recursos humanos, donde diariamente son más 50 personas las que se concentran afuera de esta distribuidora para ser atendidos y llevar un segundo aire para quienes luchan por su vida a través del suministro de oxígeno suplementario.