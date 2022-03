Pierden millonaria inversión en la ZEE

Ainer González / Diario de Chiapas

La Zona Económica Especial (ZZE) de Puerto Chiapas no ha contado con un avance importante, pero su cancelación desapareció la posibilidad de que alrededor de 16 empresas invirtieran cerca de 250 millones de dólares, y con ello se generaran más de cuatro mil empleos para los chiapanecos.

El 29 de septiembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación se declararon las Zonas Económicas Especiales de Puerto Chiapas, Coatzacoalcos y Lázaro Cárdenas-La Unión; sin embargo, en 2019 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió cancelar dichos proyectos, justificando que dichas Zonas no pudieron operar, ya que no les fueron otorgados permisos o asignaciones por no cumplir con requisitos legales, indicó Arturo Marí Domínguez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Chiapas (CCE).

El líder empresarial expuso que en Chiapas las ZEE empezaban a hacer un punto de inversión, pero que en realidad no tenían un desarrollo realmente importante, “pero sí se habían hecho las reservas de tierra, no había establecido su actividad ninguna empresa, sin embargo, esto desestimuló cualquier iniciativa”.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Chiapas, mencionó que pese a esta decisión que no permitió el desarrollo económico en la zona, el gobierno estatal actual debe buscar integrarse e invertir en otras iniciativas.

“Integrar el tren que se tiene de Ciudad Hidalgo a Ixtepec-Oaxaca, a la iniciativa del tren transoceánico que esto incluye beneficios fiscales para las zonas activas ahí, pero que Chiapas no participa… en un primer paso sumar a Arriaga como un centro logístico en el estado, se mostró interesado, pero no está dentro de los planes este año”, consideró.