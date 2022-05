Podrían adelantar el paro

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

Operadores del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla S.A de C.V. (Situtsa), popularmente conocido como Conejobús, recibieron un anuncio por parte de la administración de Romeo Pedrero Miranda, gerente general de dicha compañía.

En donde se les informa que recibirán en su tarjeta de nómina 100 pesos para que les ayude en sus pasajes; cuando no han recibido ni un solo peso de su salario de principios de julio.

Ante esta situación, que ofendió a los operadores, al señalar que es un insulto el hecho que les digan que les darán esos 100 pesos, cuando les deben una quincena entera.

Los operadores buscan acelerar el paro de las unidades, ya que, “como vemos las cosas el viernes no van a pagarnos, de ser así, pararemos antes porque no se vale que nosotros, arriesgando nuestra vida, estamos trabajando y no recibimos nada, en casa tenemos necesidades y no se ve reflejado, tenemos que prestar a redito y quién va a pagar los intereses, si la empresa se va a hacer cargo de ello pues adelante, pero si no tienen para pagarnos, menos que nos apoyen”.

Señaló que estos 100 pesos que les van a “regalar”, es un insulto, “porque cuando necesitamos dinero y vamos a la administración a pedir apoyo, nunca tienen, ahora nos quieren dar esto, que no nos sirve para nada”, señaló uno de los operadores molestos ante esta situación.

Recordar que los operadores esperan su quincena para este viernes de no ser así tomarán las unidades en protesta a la mala administración de estas unidades.