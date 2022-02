Polémica en ‘Coita’ por ocurrencias del alcalde

Bruno Hernández / Diario de Chiapas

A través de la página oficial de Facebook del Ayuntamiento de Ocozocoautla se dio a conocer el proyecto de una obra que contempla la pavimentación y otros servicios en la zona del cerro Meyapac (Área Natural Protegida), hecho que ha causado polémica entre ciudadanos que se oponen a la destrucción de las áreas verdes, así como del espacio que muchos usaban para hacer ejercicio.

Los deportistas como runners y corredores de bicicletas manifestaron que lo que buscan son espacios naturales sin afectación para poder correr, puesto que no es lo mismo entrenar en pavimento que hacerlo en la tierra, así que esperan que el alcalde recapacite en esta decisión.

Dijeron que no están de acuerdo que se quite lo que han llamado una pista ecológica, donde hay emoción para ciclistas y runners, por lo que esperan que no se pavimente hasta la Cruz de El Calvario, pues eso implicaría que muchos vehículos puedan acceder a una parte llamativa de la zona ecológica.

Por su parte, grupos ecologistas se han manifestado en redes sobre esta decisión, ante la imposibilidad de hacerlo de manera presencial, en un hecho en el que afirmaron que el alcalde está destruyendo parte de la naturaleza para hacer dicho camino y que se encrudecería aún más el tema ecológico si se logra dicho proyecto, pues habría acceso a que camionetas y camiones ingresen a talar y afectar el área natural protegida.

Los reclamos de la sociedad no se han hecho esperar con el anuncio de este proyecto, dejando en claro que hay obras de mayor prioridad e impacto, así como la petición de renovar la unidad deportiva, un área que se encuentra en el abandono y con mucha inseguridad.