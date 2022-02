Por fin les pagaron en Conejobús

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

Este fin de semana, por fin la administración del Sistemas de Transportes Urbanos de Tuxtla S.A. de C.V. (Situtsa), pagó las dos quincenas que les debían a los operadores de dicho transporte.

A pesar de que se había señalado que se pagaría el día miércoles las dos quincenas, no fue hasta este fin de semana que les depositaron a los operadores que tienen deudas por estos retrasos.

“Nosotros sabíamos que la administración ya tenía el dinero desde el miércoles, que ya lo había soltado la Secretaría de Hacienda, pero no querían soltar, tal vez lo estaban jineteando, no sé, pero sea como sea nos dejaron sin dinero y los días pesan cuando no tenemos qué comer”, señaló uno de los afectados.

Explicaron que esta situación les afectó mucho, ya que tuvieron que prestar a rédito lo que les traerá consecuencias al pagar los intereses de lo que han prestado para sobrevivir los días que estuvieron sin un peso en la bolsa.

“La verdad si lo vimos muy mal, lo que nosotros pedimos es que no vuelva a ocurrir, nosotros nos estamos exponiendo ante la pandemia, muchos vivimos al día, no trabajamos de a gratis, por lo que pedimos al gobernador y al secretario de Transportes que vean esta situación”, indicaron.

Además, señalaron que desde la administración les habían dicho que les iban a pagar media quincena de las dos que les debían, “pero al oírlo todos protestamos como es que nos iban a pagar media y media, es decir solo una, no, eso era demasiado; afortunadamente pagaron todo”