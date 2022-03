PRI Chiapas se suma al festejo

M de R / Diario de Chiapas

“Este aniversario se da en una importante coyuntura electoral, tenemos a solo unos meses las elecciones intermedias, y éstas nos invita a la unidad, nos llama a cerrar filas para ganar la batalla que esté por llegar”, aseguró el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Rubén Antonio Zuarth Esquinca.

on 92 años de vida institucional del partido, en el que el PRI, ha estado en momentos cruciales del estado y país; es y seguirá siendo protagonista de las grandes hazañas de la historia reciente, “el PRI ha sabido levantarse, prepararse y salir a triunfar por el bien de Chiapas, esta no será la excepción; las personas olvidan de qué está hecho el partido, somos el partido más grande y fuerte de México”.

Los priístas son hombres y mujeres que aman a su estado, que siempre darán el todo por defender a Chiapas, mientras los otros partidos se encaminan a la división, encono, pugnas internas y demagogia mayoritaria, “nosotros nos mantenemos cohesionados y con la unidad necesaria para salir a vencer en las próximas elecciones, eso lo haremos con éxito”.

Manifestó que la unidad, disciplina partidista, nos deben distinguir; la vida de un militante no es siempre la más correspondida, pero la mayor demanda, “existen ocasiones en que las puertas no se abren, como nosotros quisiéramos; así no ha pasado a todos, pero tenemos que salir adelante”.

“A los presidentes de sectores como CTM, CNOP, CNC, PRIMx, UR, ONMPRI, IRH, diputados locales y organizaciones, les pido que trabajemos por la inclusión. La dirigencia, sectores, organizaciones, tienen la gran responsabilidad de armonizar y conducir los esfuerzos del partido a un solo objetivo: ganar por Chiapas.

Gracias a todos ustedes por hacer del PRI el partido más fuerte de México, es un día para reconocer y felicitar a todas y todos los priístas del partido.

Este aniversario se da en una importante coyuntura electoral, tenemos a solo unos meses las elecciones intermedias, la oportunidad de decidir el camino que se quiere para Chiapas”, finalizó Rubén Zuarth.