PRI: Inseguridad con gobierno de Morales

Silvano Bautista/ Diario de Chiapas

La alianza entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), es una gran posibilidad de frenar el deterioro político, económico y social que padece el país derivado del manejo de la actual administración federal, y en el caso de Tuxtla Gutiérrez es una gran oportunidad de que cambie el ritmo y el destino de su gobierno, pero sobre todo que mejore su historia y su situación que actualmente es lamentable, consideró Iván Sánchez Camacho, presidente del PRI municipal.

Entrevistado al respecto, dijo que, en el caso de Tuxtla, la actual administración ha dejado graves secuelas como la inseguridad que se vive, la falta de empleo y la crisis económica, por lo que esta alianza entre estos tres partidos políticos sería un conjunto de esfuerzo y un frente competitivo al gobierno municipal que encabeza Carlos Morales Vázquez.

En este sentido, dijo que es importante que la ciudadanía vea una opción distinta en este frente, pero sobre todo que entienda que se trata de una propuesta seria y profesional para hacer frente a las condiciones en que actualmente se encuentra la capital chiapaneca.

Sánchez Camacho calificó de lamentable la actual administración capitalina, pero reiteró que no lo dice él, sino porque es algo que se escucha a diario entre la militancia de su partido y la sociedad civil, al referirse a ésta como desastrosa y de malos resultados, de nulo acercamiento con la ciudadanía y que lo más grave es que su insensibilidad ha provocado muchas crisis como la de inseguridad.

Es triste ver que la ciudad se ha convertido en una fortaleza para la delincuencia, para el crimen organizado y que por lo tanto las críticas al presidente no son por cuestión política o ideológica, sino por los resultados y los hechos que están a la vista y hablan por sí solos, sostuvo.

En resumen, abundó, “es una administración de desastre por los nulos resultados positivos y eso es triste pues no nos merecemos una ciudad como la que está administrando Carlos Morales Vázquez, en donde vivimos preocupados, atemorizados y que no existe voluntad para cambiar las cosas, pues el presidente está encerrado, peleado con la prensa y no está haciendo una labor de sensibilidad llegando a la gente”.