Primer día en línea, con mucha confusión

Marco Alvarado/Edén Gómez Bernal/ Diario de Chiapas

La generación de alumnos que inició clases este lunes lo hizo en un contexto sin precedentes, en el que la tecnología jugará un papel crucial durante el tiempo que deban continuar su formación a distancia.

Es otro de los efectos de la actual pandemia de coronavirus, que obligó al encierro de millones de personas en los últimos ocho meses, y con ello al uso de las aplicaciones tecnológicas que han permitido en algunos casos el trabajo en casa, y ahora el inicio del ciclo escolar 2020-2021, el primer día de clases en el sistema de educación básica, de la escuela pública como de los sistemas privados.

La nueva experiencia plantea un reto en el aprendizaje, interacción y comprensión de los contenidos; docentes y padres deben hacer frente a la irrupción de nuevos lenguajes tecnológicos y formas de relacionarse con los otros compañeros del aula.

Experiencia que fue narrada por algunos de ellos desde sus cuentas personales en redes sociales, “nos conectamos a la hora acordada, pero algunos tuvieron problemas durante la conexión, no se escuchaba bien el audio del maestro”, narró una joven madre quien acompañó a su hijo en el primer día de clases de primaria.

Los que se mostraron mejor habituados a la nueva experiencia fueron los estudiantes, contentos de este reencuentro a distancia y más relacionados con el uso de los nuevos dispositivos tecnológicos.

Sin embargo, algunos padres aseguraron que sus hijos vivieron este primer día “aburrido, con dificultades para entender la clase o serias dificultades para comprender cómo será la nueva dinámica”, una incógnita incluso para la Secretaría de Educación Pública (SEP), que ha reconocido las dificultades del nuevo sistema ante los distintos contextos sociales.

“Mi sobrina se aburrió, simplemente no le gustó”, narró otra de las usuarias que contó su experiencia en redes sociales.

Por su parte, Yesenia Villares, madre de familia, señaló que el docente de su hija, se comunicó con los papás hasta apenas el fin de semana y únicamente les informó en dónde serían las clases por TV, situación que desesperó a muchos pues esperaban mayor dedicación de su parte e interés por los menores.

“El maestro sólo nos pasó información de dónde serían las clases, no va a dar guía, sólo entregará tarea y pues nosotros somos los que le tenemos que explicar a los niños, será muy complicado porque si el niño no entiende cómo le explico yo, si no sé lo que el maestro sabe”, comentó.

Por otro lado, Andrea Vázquez, quien ingresó a quinto grado, señaló que es difícil poner atención, no hay tiempo para que puedan hacer anotaciones y de esa manera poder repasar y sumado a ello su docente está ausente. “Me gustaría que fuera en Zoom o que mi maestro fuera el que se grabara para que me dé mi clase”.

“Niños que se interrumpían, transmisiones deficientes, mala calidad en el audio o el video”, también estuvieron entre los comentarios hechos ayer, al término del primer día de clases virtuales, un hecho inédito para el sistema educativo mexicano.

Poco se sabe de la experiencia en las escuelas de zonas rurales o indígenas, donde enfrentan un entorno tecnológico muy distinto al de las zonas urbanas que, aunque con carencias, puede adaptarse en cierto modo a las exigencias de la nueva modalidad.