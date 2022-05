Proceso electoral frente al Covid-19

Silvano Bautista / Diario de Chiapas

Piso parejo, Principios de Legalidad y Transparencia, son algunos de los preceptos que prevalecerán durante el próximo proceso electoral que se vivirá en Chiapas, así lo dio a conocer el presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas durante entrevista.

De acuerdo al portal Entrelinea Sur, el funcionario electoral asegura que respecto al tema de la crisis sanitaria por la que atraviesa el mundo a raíz del Covid-19 y para hacer frente al venidero proceso electoral, quienes integran el IEPC, se encuentran en una etapa de recolección de datos de lo que están haciendo en material electoral en otros países y dentro del mismo territorio nacional.

Destacó que toda la materia de investigación que llevan a cabo, va a servir en el plano local para garantizar la seguridad sanitaria de los ciudadanos y de los mismos aspirantes.

En ese sentido, garantizó que el proceso electoral local no estará en riesgo, y tampoco se pondrá en peligro a las y los chiapanecos.

En tanto no existan las garantías sanitarias, muchas de las convocatorias que el IEPC realice, serán de manera virtual, pues es parte de las medidas de seguridad que se tienen que tomar para llevar a buen puerto el proceso electivo de las nuevas autoridades municipales e integrantes de la siguiente legislatura, detalló Chacón Rojas.

IEPC lanza convocatoria

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, convoca a la ciudadanía residente en la entidad, para participar en el procedimiento de designación de integrantes de los 147 Consejos Distritales y Municipales, que serán los encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral Local Ordinario 2021. La etapa de registro en línea inicia el 30 de septiembre teniendo como fecha límite el 25 de noviembre de 2020.

El consejero electoral y presidente de la Comisión Permanente de Organización, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Edmundo Henríquez Arellano, explicó que, las y los interesados podrán realizar su registro en línea en el siguiente link: https://sice.iepc-chiapas.org.mx/sice/registros. Quienes también deberán contar con correo electrónico personal.

Las personas interesadas en participar en esta convocatoria, deben contar con perfiles idóneos y tener un compromiso incuestionable con la democracia, para llevar a cabo las actividades inherentes al Proceso Electoral Local 2021.

Algunos de los requisitos para el registro son: Declaración bajo protesta en la que manifiesten no haber sido postulados por ningún partido político a puesto de elección popular durante los últimos tres años inmediatos anteriores al de la designación; no haber desempeñado cargo alguno de elección popular durante los cuatro años anteriores al día de su designación; no haber desempeñado cargo alguno en los comités nacional, estatal o municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente, en ningún partido político, durante los tres años anteriores a su designación.

Las y los interesados podrán consultar la convocatoria completa en la página oficial del Instituto: www.iepc-chiapas.org.mx.