Prodecon apoya en aclaración

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

A través del procedimiento de queja, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), logró que el SAT resolviera una aclaración electrónica y emitiera en sentido positivo la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales de una contribuyente que no está obligada a presentar la declaración anual de ISR.

Una persona física promovió una queja para que el SAT diera repuesta a un caso de aclaración, a través del cual solicitó que se emitiera su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, toda vez que no está obligada a presentar las declaraciones anuales de ISR de 2016, 2017, 2018 y 2019 que aparecían como omisas, ello en virtud de que no actualiza alguno de los supuestos establecidos en el Artículo 98, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque no recibió ingresos que superaran los $400,000.00 anuales y sólo tuvo un patrón.

En atención al requerimiento de Prodecon, la autoridad fiscal dio respuesta al caso de aclaración manifestando que realizó la actualización de la información de la quejosa respecto a la obligación de presentar las declaraciones anuales de ISR y, en consecuencia, remitió su opinión del cumplimiento en sentido positivo.