Prohibir uso de plásticos fue equivocado: Experto

Silvano Bautista I. / Diario de Chiapas

La reciente aprobación de la prohibición del uso de la bolsa de polietileno de baja densidad, o plástico, es una contradicción tremenda porque hoy en todo el mundo se desconoció la prohibición por la pandemia del Covid-19, señaló Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente A.C.

El experto en materia ambiental, dijo que ante el surgimiento de esta enfermedad, ahora se está reconociendo que la mejor opción para combatir la presencia del virus es el uso del plástico, pues es más efectivo que otros materiales utilizados hoy en día.

Entrevistado en el programa “Z Digital”, conducido por Carlos Z. Cadenas, consideró que lo que se acaba de prohibir, “es a mi juicio una manera equivocada e inoportuna porque estamos en medio la pandemia en niveles altísimos de contagios y Chiapas va en sentido contrario prohibiendo la bolsa de polietileno porque así lo consideró Greenpeace”.

Agregó que los legisladores de Chiapas no tuvieron un análisis serio, técnico, científico, detallado y con calma, simplemente obedecía a una preocupación legítima, que es la contaminación de los mares y océanos del mundo con muchos materiales plásticos, pero en el caso de nuestro país hubo más de 20 entidades federativas y ciudades que prohibieron la bolsa de plástico.

Álvarez Flores dijo que este análisis y discusión no es nada nuevo ya que se viene discutiendo desde 1995, pues investigadores y centros de investigación privados, públicos y expertos en la materia están discutiendo este tema y tienen una herramienta que se llama análisis del ciclo de vida, que permite saber cuál es el costo ambiental, la huella ecológica y la cantidad de recursos naturales de energía y de agua que requiere la fabricación de un material cualquiera que sea.

“Con todo respeto al diputado Juan Salvador Camacho, dice que él está colaborando a terminar con la contaminación de los mares del mundo con la prohibición de la bolsa en Chiapas, pero eso no es correcto, ni es exacto, y lo que hace va en contrasentido por recomendar un material que nos cuesta mucho”, opinó.

Expuso que el polietileno tiene características como el hecho de que es más barato en su producción, a diferencia del papel que requiere de 12 mil millones de litros de agua para una tonelada de bolsas de este producto, mientras que el plástico no requiere agua para su producción, es impermeable, resistente y 100 por ciento reciclable, “de manera que a mi juicio faltó un análisis técnico-científico, ambiental, económico y sanitario”.

El experto consideró que en este caso se actuó más con una postura política y es una manera de cubrir y disfrazar la falta de educación ambiental.

Recordó que hay una Ley Estatal de Protección al Ambiente y una Ley Estatal de Residuos donde se habla de que se tiene que aprender la educación ambiental para el manejo adecuado de todos los residuos, no sólo de los plásticos sino de residuos orgánicos, vidrio, acero, aluminio y de todos los materiales incluyendo los plásticos.

Sostuvo que quienes no han hecho su papel son los gobiernos que no han hecho campaña permanente, no solamente las instituciones educativas que debería ser una materia obligatoria en el programa de estudios de todos los sistemas educativos públicos y privados el establecer esa educación ambiental.