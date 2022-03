Quienes menos tienen padecen la contingencia

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Una de las situaciones que más se han remarcado durante la contingencia sanitaria que se vive actualmente en México y en Chiapas, es el ‘golpe’ económico que han recibido diversos sectores, como los que trabajan de manera informal.

Un claro ejemplo de esto es el señor José Luis Rodríguez, albañil del panteón del centro de Tuxtla Gutiérrez, quien afirma que ha tenido una baja de hasta un 90 por ciento en cuanto a la solicitud de servicios, considerando que se dedica a la limpieza, realización de sepulturas o capillas; sin embargo, ante esta circunstancia por el Covid-19, no se ha tenido trabajo.

Expresó que es el único sustento para su familia, pero ha ido buscando alternativas para reducir el riesgo y por lo menos tener algo en el día y con ello tener qué comer con su familia.

“Sinceramente estamos jodidos, la situación está crítica, no hay trabajo, no estamos ganando, por lo menos nosotros que no dependemos del gobierno, no estamos ganando, tenemos que vivir al día y por eso estamos buscando por lo menos algunas chambitas que hoy simple y sencillamente no hay”, manifestó.

Expresó que ha atendido las medidas recomendadas por las autoridades de Salud, aunque reconoció que no se ha tenido mayor indicación por parte de la administración del panteón municipal, pero de lo que ha escuchado a través de redes sociales, las noticias y la televisión, ha buscado tener las precauciones necesarias.

Dijo que en lo que dura la contingencia y se regresa a la normalidad han buscado alternativas haciendo chambitas o atendiendo cualquier llamado de quien lo requiera para algún trabajo, por ello espera que esto se acabe pronto.