Raquítica la marcha de ayer

Silvano Bautista I. / Diario de Chiapas

La Alianza Ciudadana por el Desarrollo Social y Sustentable en Estado de Chiapa fijó su postura ante el nulo poder de convocatoria de quienes marcharon este sábado en contra del Ejecutivo federal y consideró que quienes están detrás de esta movilización lo único que hicieron fue quedar en ridículo ante la opinión pública por su raquítica fuerza de movilizaciones.

Ricardo Girón Girón, dirigente de esta organización, sostuvo que los que salieron hoy a presumir sus carros de lujo y último modelo con pancartas donde indicaron “fuera AMLO” están fuera de sus cabales, caso contrario lo que habría que hacer es exigir a las dependencias lleguen los apoyos a los más necesitados.

No nos molestaría que demostraran su inconformidad, si lo hicieran como debe ser, mostrar que realmente han sido golpeados por la corrupción, la indiferencia, entre otros aspectos.

El repudio, dijo, se debe demostrar caminando, gritando consignas, marchando, a pie, pereciera que no quieren sufrir para nada, hasta clima llevaban dentro sus carros de lujo, no digo que no existan las inconformidades, pero deben demostrar un poco de respeto para los que sí sabemos luchar, los que sí sabemos cargar nuestras tostadas, nuestro pozol en las marchas.