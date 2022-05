Realiza IEPC Conversatorio virtual: Mujeres al poder libres de violencia

M de R / Diario de Chiapas

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas a través de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación, realizó el Conversatorio virtual “Mujeres al poder libres de violencia”, en el marco del Día Naranja, con la finalidad de plantear los retos y las perspectivas de las reformas constitucionales en Paridad en todo y Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género (VPRG), llevadas a cabo en junio de 2019 y abril de 2020, respectivamente.

Las ponencias estuvieron a cargo de la consejera electoral y presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan; el Magistrado Presidente de Sala Regional Xalapa del TEPJF, Enrique Figueroa Ávila, y la Consultora Internacional en materia de Género, Democracia y Elecciones, Maricarmen Alanís Figueroa.

Por parte del IEPC participaron el consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas, las consejeras electorales Sofía Margarita Sánchez Domínguez, Sofía Martínez De Castro León y Blanca Estela Parra Chávez, presidenta e integrantes de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación.

En su intervención, la consejera electoral del INE, Carla Humphrey, enfatizó que para 2021 existe un reto importante: a nivel federal se aplicará por primera vez la reelección, lo cual no es una excusa para no cumplir con el mandato constitucional de Paridad. “Es importante que haya campañas que no reproduzcan estereotipos de género”: las contiendas deben darse con ideas y sin prejuicios; las candidatas deben acceder a los mismos recursos económicos y tiempos en radio y televisión. Las autoridades electorales tienen el deber de elaborar listas de personas sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género e implementar mecanismos para erradicarla.

El Magistrado Presidente de Sala Regional Xalapa, Enrique Figueroa, señaló que el tema de violencia presenta retos constantes, el cual lleva a superar la visión patriarcal del lugar de las mujeres en el espacio público. “Con esta visión, que implica perspectiva de género, debemos juzgar los casos de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, lo cual requiere mucha responsabilidad para la operación jurídica”. “La Sala Regional Xalapa se reporta alerta para erradicar la violencia política contra las mujeres en el proceso electoral 2020-2021, así como en todos los ámbitos de participación política que legítimamente les corresponden”.

Durante su participación, la Consultora Internacional Maricarmen Alanís Figueroa, reiteró que debe abundarse en la distinción de competencias y colaboración entre autoridades, teniendo presente que la protección de las mujeres es el espíritu de las reformas constitucionales en materia de paridad y Violencia Política contra las mujeres en Razón de Género; su gran avance son las medidas de protección y reparación que les corresponde garantizar a todas las autoridades cuando reciben una queja o denuncia, sin importar si tienen competencia o no para entrar al estudio de fondo.