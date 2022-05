Reforman Código Penal

M de R/ Diario de Chiapas

En la Décima Sesión Virtual, el pleno de la Sexagésima Séptima Legislatura aprobó el dictamen emitido por la Comisión de Justicia relativo a las Iniciativas de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el estado de Chiapas en materia de feminicidio.

Para exponer sus argumentos y solicitar el voto a favor de la Iniciativa, participaron las y los diputados: Flor de María Guirao Aguilar, Haydee Ocampo Olvera; Aida Guadalupe Jiménez Sesma y Mario Santiz Gómez del PRI; Ana Laura Romero Basurto del PMCH; Patricia Mass Lazos y Ricardo Zepeda Gutiérrez de Morena.

Al respecto, la diputada del PRI, Flor de María Guirao Aguilar se manifestó a favor señalando que conocer las herramientas de actuación o de investigación en términos de feminicidio es un gran avance. Este tema –dijo- va acompañado de la punibilidad en el delito de 45 a 65 años de prisión y de 500 a mil días de Multa. No obstante señaló que el trabajo no solo radica en la aplicación de la justicia sino en la educación y prevención en todos los sectores.

Al hacer uso de la palabra, la legisladora por el PRI, Haydeé Ocampo Olvera subrayó que era necesario el fortalecimiento de tipo penal en materia de feminicidio. En su argumentación ponderó que las reformas se adecuan a la realidad que se vive en el estado. “Para lograr el avance jurídico, se trabajó de manera institucional entre los tres poderes del Estado y, diversas organizaciones de la sociedad civil”.

Adecuar el marco jurídico en materia de feminicidio es una reivindicación para las mujeres. Era necesario que pudiera tener agravantes en materia penal, sostuvo la diputada del PRI Aida Guadalupe Jiménez Sesma. “Es el resultado de la búsqueda para construir entornos sociales menos violentos”, no obstante enfatizó que el aumento de la pena no debe ser la discusión, hay un problema de fondo, de nada sirve aumentar la pena si no se genera un cambio en las estructuras.

En ese contexto, la diputada Ana Laura Romero Basurto de Mover a Chiapas, reconoció el trabajo realizado por las 26 diputadas que integran la Legislatura quienes han abanderado la defensa de los derechos de las mujeres. Y se manifestó por atender también el tema de la acreditación del tipo penal, ya que a su juicio, se deben integrar bien las carpetas de investigación para que los responsables tengan la sanción correspondiente.

Esta propuesta era muy necesaria para el reordenamiento jurídico del estado de Chiapas, reconoció la diputada de Morena Patricia Mass Lazos quien se pronunció por investigar y sancionar el delito de feminicidio y así facilitar una sanción de tipo penal que evite el carpetazo. Para dotar a nuestro estado de una legislación penal adecuada.