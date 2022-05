Regreso a actividades no ha servido de mucho, dice Coparmex

Ainer González / Diario de Chiapas

A un par de meses de la reapertura de negocios bajo “la nueva normalidad”, la Coparmex en Chiapas indicó que el regreso a las actividades no ha sido lo mejor.

El 30 por ciento de los 200 socios agremiados a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de diferentes giros, entre ellos, servicios turísticos, hoteles, restauranteros y de la construcción sufrieron pérdidas considerables de ingresos y no pudieron regresar a sus actividades o no han podido cubrir cuotas que periódicamente destinan a este centro empresarial, informó el presidente de esta organización empresarial en Chiapas, Manuel Felipe Pardo Pastrana.

El líder empresarial indicó que la apertura de diversas actividades no ha detonado una derrama económica, únicamente se están ha incrementado –en un mínimo porcentaje– los ingresos en cada establecimiento; sin embargo, estos han funcionado para lo esencial; solventar gastos de personal, pagar rentas y servicios básicos.

Por ello, manifestó que la Coparmex pidió acelerar la entrega del gasto público, ya que hasta el momento únicamente se ha solventado el pago de sueldos.

“Obviamente por la pandemia trae un rechazo, pero si no se acelera, no va a dar tiempo de que el gasto público en Chiapas se ejerza, nada más se está pagando sueldos y salarios, el gasto corriente, la inversión no se está haciendo”, indicó.

La Coparmex en Chiapas se pronunció ante la falta de aplicación del Estado de derecho en los últimos meses, donde prevalecen los bloqueos carreteros, quemas de vehículos de empresas y socios chiapanecos agremiados a este grupo empresarial y la presencia de grupos armados en diferentes municipios.

Pardo Pastrana destacó que la ingobernabilidad no sólo ocasiona pérdidas económicas a grandes empresas, también afecta a micro, pequeños y medianos negocios y esto ocasiona que, al no haber una actuación inmediata por parte del gobierno estatal, estos eventos vuelvan a repetirse y replicarse por parte de otros grupos.

“Uno de los camiones que quemaron en la carretera es un socio nuestro y no hay responsable de los hechos, siendo que estaba en infraganti, no se actuó conforme a derecho… si el turismo en San Cristóbal de Las Casas estaba mal, está muy mal, imagínate que le sumemos que bloquean el foco de turismo local, le bloquean la carretera para que pueda ir a hacer un gasto a la ciudad, el lunes había cinco zonas que estaban con bloqueos en diferentes partes del estado”, puntualizó.