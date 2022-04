Retos adicionales para las mujeres: Experta

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

Martha Patricia Vázquez Pérez, integrante del Colegio Chiapaneco de Ingenieros Topógrafos, enfatizó que lograr la experiencia dentro de un ámbito mayoritariamente masculino no es tarea fácil, y si bien se plantea retos adicionales que no tienen que ver con las capacidades como profesionista, no deben representar un obstáculo para llegar a las metas trazadas.

En el marco de la próxima conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la especialista en topografía recordó sus años de formación universitaria, donde del total de la matrícula sólo cinco eran damas y de ellas, apenas tres lograron graduarse.

Comentó que, si bien el ambiente académico transcurrió en armonía, la búsqueda de un empleo fue el primer gran obstáculo al que tuvo que enfrentarse, ya que le fueron negadas las oportunidades de ingreso al área, por el único hecho de ser mujer.

“No me dejé vencer, seguí buscando hasta obtener la oportunidad en el área de cartografía de una dependencia, posteriormente en el ámbito privado me invitan a hacer levantamientos en predios para un trabajo de regularización de tenencia de la tierra, todo fue en campo, sin que las condiciones vinculadas al trabajo topográfico representaran un problema, ya que al igual que todos me tocaba montar a caballo, bañarme en los ríos, hacer largas caminatas, entre otras cosas”, subrayó.