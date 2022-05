Sancionan a otra más

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

La Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) zona Suroeste aplicó medidas precautorias en la farmacia “Fármacos Especializados S.A. de C.V.” ubicada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez por incremento injustificado de precios en medicamentos relacionados con Covid-19.

Francisco Estrada Ramírez, director de este organismo regulador, señaló que en atención a una denuncia ciudadana se realizó visita de verificación a dicha farmacia y se colocaron sellos de suspensión por encontrarse que se expenden medicamentos para atención de Covid-19 con incremento de precios, no se respeta el precio exhibido y el envase cuenta con un sobre etiquetado de precios.

En ese sentido, la Odeco Suroeste advierte que los consumidores deben estar muy atentos a la leyenda “Precio Máximo al Público”, la cual se encuentra troquelada en la caja y cuyo precio no debe excederse, por lo que debe reportarse cualquier irregularidad similar en el portal profeco.gob.mx y en el WhatsApp de denuncia 961 654 0171.

De igual forma, se reitera que la compra de medicamentos y en internet no está recomendada por los riesgos que representa para la salud de los ciudadanos y debido a que se requiere una licencia de comercialización por parte de las autoridades de salud.

“Nosotros no podemos regular este tipo de acciones en redes sociales, son mercados negros que no pueden regularse, por lo que invitamos a no consumir este tipo de medicamentos con personas que no cuentan con la certificación o regulación que se necesita para la venta de dichos productos”, manifestó.

La Oficina de Defensa del Consumidor señaló que seguirá atenta a las denuncias ciudadanas y reitera que el alza injustificada de precios en el contexto de una contingencia sanitaria conlleva sanciones contempladas en el Artículo 28 constitucional y diversos artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

“Profeco continuará trabajando de forma coordinada con autoridades de todos los niveles para responder a las exigencias ciudadanas en el contexto de la pandemia Covid-19”, concluyó.