Sancionar negocios que no cumplan

Javier Mendoza/Diario de Chiapas

El sector restaurantero dio su visto bueno de los días que habrá ‘Ley seca’ en la entidad chiapaneca (24, 25, 31 de diciembre y 01 de enero), por lo que tratarán de fomentar el consumo de sus productos, a fin de que las ventas no decaigan.

Sin embargo, las autoridades dieron el anuncio que, de estos días se sumarán otros dos: 27 de diciembre y 03 de enero, por lo que esta situación se vuelve un problema para el sector que vende bebidas para acompañar la comida.

“Esta situación nos complica la situación de la reactivación económica, estamos conscientes que la crisis sanitaria está en primer lugar, pero, lo que siempre criticamos es que no deben ser disposiciones generales, esto es lo que no arroja un buen análisis”, señaló Guillermo Acero Bustamante, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Chiapas.

Señaló que hay unidades económicas que han estado apegados a los protocolos sanitarios, sobre todo los restaurantes, “por eso, no es justo que la gran mayoría de los establecimientos no guardan los protocolos; son el 80 por ciento de los restaurantes que no pertenecen a Canirac y los informales, los que no llevan a cabo estos protocolos y nosotros siendo el 20 por ciento hemos llevado los cursos y estamos en la mejor disposición, sin embargo, nos pasan a traer con este tipo de situaciones”.