Sanciones para frenar a los adelantados

M de R / Diario de Chiapas

Durante la mesa de análisis “El IEPC y los Partidos Políticos” que se realizó en el programa Ruta Política 2021, los representantes de tres institutos políticos coincidieron en atacar vicios de la contienda, como la promoción anticipada y personalizada.

Los conductores, Verónica Rodríguez y Felipe Alamilla, comentaron el tema con José Alberto Gordilla Flecha, representante del PRI ante el IEPC; Mario Cruz Velásquez, representante del PT, y Elías Argueta Ruiz, del partido Chiapas Unido.

Durante su participación, los tres recordaron las modificaciones hechas a la ley electoral, con el espíritu de ofrecer un proceso electoral más equitativo, incluyente y respetuoso.

Como lo destacó Gordillo Flecha, hacer esto es obligatorio porque los procesos electorales son el resultado del uso de recursos públicos, y el uso que se le dé, es de suma importancia.

Cruz Velásquez, reconoció que los cambios legales plantean con toda claridad las reglas del juego, no obstante, el árbitro y los jugadores deben seguir atentos, porque como se ha visto durante la pandemia, no han faltado los que buscan aprovechar estos espacios, no para el beneficio público, sino el interés personal.

“Tenemos en el artículo 134 de la Constitución, una delimitación clara y aun con eso, esta actitud es de lo que más denuncian, tanto los representantes de los partidos como los ciudadanos, sobre todo en las redes sociales.

Gordillo Flecha señaló las diferencias que establece el citado artículo, y cómo es tan fácil incurrir en ellas, por ejemplo, en el caso del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, que insisten en que su nombre o imagen esté presente en los programas que realiza el ayuntamiento, un caso que ha sido denunciado anteriormente.